جهاز الردع: لن نتهاون في جرائم الابتزاز الإلكتروني

أفاد جهاز الرَدَعْ لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بأنه تم القبض على عصابة جرائم إلكترونية تقوم بالابتزاز مقابل المال، مضيفا أنه تم رصد العديد من الجرائم في الواقع الافتراضي، ومشاكل اجتماعية وابتزازات بالجملة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ضعاف النفوس

وأضاف جهاز الردع: “كثرت في الآونة الأخيرة هذه الظاهرة واستقبلنا مئات الرسائل من ضحايا الجرائم الإلكترونية يستنجدون طالبين تخليصهم من كوابيس الذئاب المسعورة أصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي”

ونبّه إلى أنه لن يتهاون في القضاء على هذه الذئاب المسعورة، وفق وصفه، محذرا أولياء الأمور من التسعل في مراقبة أبنائهم وما تحمله هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية من صور ومحتويات شخصية.

وبيّن أن المشكلة تحدث بعد تهاون ووضع الثقة في غير محلها وارسال صور لأناس لا يعرفون معنى الإنسانية وتجردوا من الأخلاق وجعلوا من صور وأعراض الناس مصدر دخل لهم بابتزازهم والضغط عليهم لدفع الأموال، مشيرا إلى أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم غالباً ما يتحصلون على هذه الصور بعد اختراق حسابات على الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.