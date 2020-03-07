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جهاز الردع: لن نتهاون في جرائم الابتزاز الإلكتروني

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفاد جهاز الرَدَعْ لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بأنه تم القبض على عصابة جرائم إلكترونية تقوم بالابتزاز مقابل المال، مضيفا أنه تم رصد العديد من الجرائم في الواقع الافتراضي، ومشاكل اجتماعية وابتزازات بالجملة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ضعاف النفوس

وأضاف جهاز الردع: “كثرت في الآونة الأخيرة هذه الظاهرة واستقبلنا مئات الرسائل من ضحايا الجرائم الإلكترونية يستنجدون طالبين تخليصهم من كوابيس الذئاب المسعورة أصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي”

ونبّه إلى أنه لن يتهاون في القضاء على هذه الذئاب المسعورة، وفق وصفه، محذرا أولياء الأمور من التسعل في مراقبة أبنائهم وما تحمله هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية من صور ومحتويات شخصية.

وبيّن أن المشكلة تحدث بعد تهاون ووضع الثقة في غير محلها وارسال صور لأناس لا يعرفون معنى الإنسانية وتجردوا من الأخلاق وجعلوا من صور وأعراض الناس مصدر دخل لهم بابتزازهم والضغط عليهم لدفع الأموال، مشيرا إلى أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم غالباً ما يتحصلون على هذه الصور بعد اختراق حسابات على الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • – هذا الموضوع يبدأ من :
    1- تخصيص مكاتب للامن الليبي في العاصمة الليبي داخل ادارة الجامعات والمعاهد والمدارس الإعدادية .
    2- تحديد المواقع الالكترونية عن طريق تحديث البرنامج الالكتروني للشبكة المعلوماتية والاجهزة التي يتم عرضها في المكتبات والادارات والهواتف المحمولة . بحيث تخص المعلومات الدراسية والمكتبية التي تهم الطلبة في تخصصاتهم فقط لا غير . ويتم تشفير اي مواقع اخرى . الكترونيا .
    3- تكوين سيارات الامن المموهة من عند رجال البحث الجناءي داخل الجامعات والمعاهد ، ومراقبة سير عملية التعليم ومنع المشاجرات او اشهار اسلحة او اي ابتزاز من الدكاترة اتجاه الطلبة او العكس . والتدخل في الوقت المناسب .
    4- معرفة اي تحركات من اي جهات او اساتذة عرب ينتمون لاحزاب خارجية او جواسيس يقومون بالعبث الالكتروني مع الطلبة او العكس .
    6- مراقبة وتفتيش المقاهي والمحلات الطباعة الإلكترونية ومعرفة حقيقة ضلوعهم في جلب طابعات للتزوير سواء امًوال او جوازات لغرض أوراق الهوية او شهادات علمية .
    7- اطلاع الامن الاادارة العامة للتعليم الليبي بالعاصمة عن اي محدتاث او اي شبهات في المراكز التعليمية والغياب والهروب للمقاهي المشبوهة ليعض الطلاب او أعضاء التدريس ذكور او أناث – وتشمل المراكز التعليمية سواء الخاصة او العامة .

    8- اختيار أشخاص موثوق بهم في اخلاقهم وأماناتهم وخبرتهم في القيام بهذه العمليات الامنية .
    ولكم التوفيق …. وبعد النظر في هذه المهمات .

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