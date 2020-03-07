بنغازي .. مؤتمر حول الطلاق في ليبيا

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انطلق في مدينة بنغازي “المؤتمر الأول للطلاق” الذي تنظمه وترعاه منظمة اليسر للأعمال الخيرية، بمشاركة شركة برقة القابضة ، تحت اشراف جامعة بنغازي.

واتخذت اللجنة المنظمة، عنوان “الطلاق-الأسباب والحلول” شعار عمل لفعاليات المؤتم، الذي قُدِمت من خلاله عدة ورقات بحثية ودراسات من معظم المدن الليبية، من البيضاء وسرت وسبها وطبرق وبنغازي.

وعرضت فعاليات المؤتمر أسباب الطلاق في المدن المشاركة وما نتج عنه من ظواهر اجتماعية وقضايا، كما تناولت الدراسات المقدمة من قبل المشاركين عدد حالات الطلاق لعام 2019 والتسي بلغت 7476 حالة طلاق.. وأظهرت الوثائق الجديدة التي عرضها المؤتمر أن حالات الطلاق تراجعت 1949 حالة عن العام 2018 الذي سجل (9425) واقعة طلاق.

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