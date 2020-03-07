شركة سرت تطلق حملة للتوعية بخطورة فيروس «كورونا»

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إطلاق حملة لتوعية مستخدميها بخطورة فيروس «كورونا» المستجد، الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى عدة دول.

وأوضحت الشركة في بيان، أن حملتها الإعلامية ستشتمل على معلومات وصور توضيحية تنشرها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإمداد مستخدميها بإرشادات حول فيروس «كورونا».

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ودشنت شركة سرت حملتها الإعلامية بنشرها 22 سؤلًا حول فيروس «كورونا» تتضمن أعراضه وخطورته وكيفية انتشاره، وسبل الوقاية منه، مع تقديم الإجابات عن تلك الأسئلة.

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