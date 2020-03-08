مساعي “الوطنية للنفط” لتدريب الإطفائيين بشركات القطاع

عقدت إدارة الصحة والسلامة والبيئة والإدارة العامة للموارد البشرية التابعتين للمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا مع مديري التدريب والصحة والسلامة والبيئة بالشركات الوطنية، لمناقشة إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرجال الإطفاء التابعين لشركات قطاع النفط، وتحديد الآلية المناسبة لاختيار الفئة المستهدفة للالتحاق بتلك البرامج.

واستعرض مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، الإجراءات الوقائية المتبعة من أجل توعية العاملين بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مشدداً على أهمية التعاون والتواصل المباشر مع كافة إدارات الصحة والسلامة بالشركات الوطنية لوضع خطة طوارئ، والعمل على توفير كافة المعدات والأجهزة التي تساعد في الكشف المبكر عن أعراض الفيروس.

حضر الاجتماع مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ومدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، ومدير إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة، إضافة لمديري التدريب والسلامة بالشركات وعدد من المختصين من الإدارتين.

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