تراغن.. افتتاح المركز الصحي في “حي الحرية”

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شهد “حي الحرية” في مدينة تراغن إعادة افتتاح المركز الصحي، بحضور رئيس وأعضاء المجلس التسييري تراغن ورؤساء عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية ومشائخ وحكماء المدينة.

أُعيد افتتاح المركز بعد انتهاء أعمال الصيانة والتحوير للمبنى وتجول الحاضرون لحفل الافتتاح في أقسام وعيادات المركز التي بدت متواضعة التجهيز نظراً للوقت الذي تحتاجه المعدات التقنية والفنية في نقلها من المقر المؤقت السابق بالمشاركة مع المركز الصحي تراغن إلى المقر الرسمي لمركز حي الحرية فيما باشرت بعض العيادات عملها-حسب ما أفاد به لــ 218 مدير إدارة الخدمات الصحية بتراغن “إبراهيم عمار” .

يُذكر أن المركز ظل مغلقاً لمدة 10 سنوات مضت نظراً لتعثر أعمال الصيانة والإجراءات المالية لمستحقات المقاول ليعود اليوم ووفق إجراءات التسليم التي تمت بين مدير المركز ومدير الخدمات الصحية تراغن إلى العمل لتلبية جانب من احتياجات الخدمة الصحية للمواطن في المنطقة .

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