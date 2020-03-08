هون..انطلاق حملة التشجير على مستوى “الجفرة” – ((صور))

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شهد مسرح كلية التقنية الطبية بمدينة هون، مقر اللجنة المعنية بحملة التشجير، انطلاق حملة التشجير بالمدينة وعموم مدن بلدية الجفرة ،ضمن الحملة الليبية للتشجير والتي تشمل جميع مدن بلدية الجفرة الخمس، “هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء”.

وشهدت الحملة حضوراً وتفاعلاً كبيرا، من الطلبة والطالبات كلجنة خاصة من الكلية، إضافة إلى مشاركة واسعة تمثلت في عدد من الأطفال بالزي الشعبي الليبي، مع مشاركة مميزة لعدد من الفنانين والمهتمين بالتنمية البيئية وحملات التشجير .

كما شارك في الحملة فوج كشاف هون والهلال الأحمر الليبي فرع هون وفرقة العمل التطوعي بالمدينة، الذين كانوا من الجهات الفاعلة في حملة التشجير التي هدفت إلى إقامة مساحات خضراء ومن أجل حماية البيئة.

وشكل ترسيخ العمل الجماعي والتوعية العامة لإثراء الطبيعة والاهتمام بها، قاسماً مشتركاً بين كل الذين شاركوا في حملة التشجير الواسعة في الجفرة، وبتشجيع من المؤسسات في البلدية، كما أشار الناشط كمال أبوزيد، أحد المشرفين في الحملة والمهتم بالشأن البيئي .

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