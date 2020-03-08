“الفاندي” لـ سبوتنيك: “نمد يدنا للدول الراغبة في حل الأزمة”

قال صالح الفاندي “رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا”، في حوار معه أجرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إن المجلس يملك المساهمة في حل الأزمة الليبية بشكل كبير.

ورأى الفاندي في -معرض حديثه للوكالة- أن (المجلس يملك شرعية وشعبية انبثقت عن القواعد الشعبية في عموم ليبيا، والتي تمثلها القبائل التي شاركت في اجتماع ترهونة)

كما أكد الفاندي على أن المجلس مستعد للتواصل مع الأمم المتحدة عبر بعثتها أو الدول الكبرى المؤثرة في المشهد الليبي، في إطار احترام السيادة والعمل على دعم الاستقرار والأمن والذهاب نحو الانتخابات، ونزع سلاح المليشيات، محذراً من إعلان (النفير العام والجهاد) حال محاولة فرض سيناريوهات لا تعبر عن تطلعات الشارع الليبي.

وأكد “الفاندي” أن المجلس يمثل ما نسبته 95% من القبائل الليبية، وحضر مشايخ وأعيان القبائل الليبية من كافة أنحاء البلاد من الشرق والغرب والجنوب اجتماعات ترهونة، ويستمد المجلس شرعيته من هذا الإجماع الشعبي الكبير، خاصة أن القبائل الليبية هي المكون الشعبي الرئيسي في ليبيا والتي تملك الشرعية الأكبر من ناحية القواعد الشعبية- حسب وصفه.

ونفى الفاندي -في معرض إجابته على أسئلة “سبوتنيك – أن المجلس تشكل بإيعاز من الجيش كما يتردد،قائلاً إن ( هذا وطن لكل الليبيين، ليس للجيش أو البرلمان أو القبائل أو أي فئة دون الأخرى، كما أن التحرك جاء بعد ما عاناه الشعب من ويل ودمار على يد المليشيات والاستعمار والتدخل الأجنبي).

كما أكد “الفاندي” على (أن التحرك جاء بمطالب شعبية، وأن تشكيل المجلس انبثق عن الاجتماعات الشعبية دون إيعاز أي جهة، وأن أهم أهداف المجلس تحرير البلاد بشكل كامل من أي قوات أجنبية، كما أن القوات المسلحة لخدمة الشعب لا العكس)- حسب قوله.

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