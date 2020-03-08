الفاندي: شرعية المجلس الأعلى لمشائخ ليبيا انبثقت من القواعد الشعبية

قال رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ صالح الفاندي، إن المجلس يملك المساهمة في حل الأزمة الليبية بشكل كبير.

وأضاف الفاندي في حوار أجراه أمس مع سبوتنيك، أن المجلس يملك شرعية وشعبية انبثقت عن القواعد الشعبية في عموم ليبيا، والتي تمثلها القبائل التي شاركت في اجتماع ترهونة، مؤكدا أن المجلس مستعد للتواصل مع البعثة الأممية أو الدول الكبرى المؤثرة في المشهد الليبي، في إطار احترام السيادة، محذرا من إعلان النفير العام والجهاد حال محاولة فرض سيناريوهات لا تعبر عن تطلعات الشارع الليبي.

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