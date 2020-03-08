الحويج يلتقي نظيره الجزائري لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية

ليبيا – في إطار الجولة المغاربية التي يقوم بها وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية إلتقي نظيره الجزائري بالعاصمة الجزائرية صبري بوقادوم.

الجانبين بحثا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آخر التطورات على الساحة الليبية بعد التدخل السافر والعلني للنظام التركي في الشؤون الداخلية الليبية ودعمه للجماعات المتطرفة بالسلاح والمرتزقة مما يؤثر على ليبيا ودول الجوار والفضاء المغاربي عموما.

وتم بحث تفعيل دور دول الجوار في حل الازمات ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله.

كما رحب الحويج بأي دور للجزائر لحل الأزمة الليبية يضمن وقف التدخلات الخارجية ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون ويضمن احتكاره فقط لمؤسسات الدولة و التوزيع العادل للثروات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية