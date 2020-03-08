مؤسسة النفط تستعرض الإجراءات الوقائية للتوعية بفيروس كورونا

عقدت كل من إدارة الصحة والسلامة والبيئة والإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا مع مدراء التدريب والصحة والسلامة والبيئة بالشركات الوطنية، وذلك لمناقشة إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لفائدة رجال الإطفاء التابعين لشركات القطاع، وتحديد الآلية المناسبة لاختيار الفئة المستهدفة للالتحاق بتلك البرامج.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنمدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفطخالد بوخطوة استعرض خلال الاجتماع الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل المؤسسة من أجل توعية العاملين بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، كما شدد على أهمية التعاون والتواصل المباشر مع كافة إدارات الصحة والسلامة بالشركات الوطنية لوضع خطة طوارئ، والعمل على توفير كافة المعدات والاجهزة التي تساعد في الكشف المبكر عن أعراض هذا الفيروس المستجد.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد بوخطوة ، ومدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، محمد بولعج ومدير إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة فخر الدين الشارف، بالإضافة إلى مدراء التدريب والسلامة بالشركات وعدد من المختصين من الإدارتين.