بعثة الاتحاد الأوروبي: نزوح قرابة 200 ألف امرأة في ليبيا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نزوح ما يقرب من 200,000 فتاة وامرأة بسبب النزاع، بالإضافة إلى حوالي 18,000 امرأة وفتاة، مسجلات كلاجئات وطالبات لجوء.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان لها، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس بعثة كندا”بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نحيي جميع النساء والفتيات اللواتي يواصلن سعيهن لتحقيق المساواة، والتحرر من العنف القائم على النوع والسلام والاستقرار في ليبيا”.

وأكدت البعثة أنهتظل …كما يظل رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس بعثة كندا ملتزمين بقوة بتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال والفتيات والفتيان” مضيفة “نحن ندعم المرأة الليبية في مطالبتها بالمساواة في الحصول على الحقوق التي تؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا وقدرة على الصمود؛ مثل الحق في التعليم، وتكافؤ فرص العمل، والتمثيل المتساوي في الحياة العامة والسياسية”.

وتابعت “نحن ندرك المثال المتميز الذي قدمته رائدات الأعمال والأكاديميات والموظفات العاملات في مجال الصحة والكثير غيرهم للشباب الليبي وندعو إلى تطبيق القوانين الليبية التي تحمي حقوق المرأة، ونشجع على اعتماد قوانين تعالج أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة”.

وأردفت البعثة”يصادف هذا العام الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن ويقر القرار بالأثر غير المتناسب للنزاع على النساء والفتيات، ولا يزال ذا صلة أيضا بالنسبة لليبيا حيث نزحت ما يقرب من 200,000 فتاة وامرأة بسبب النزاع، وحوالي 18,000 امرأة وفتاة، مسجلات كلاجئات وطالبات لجوء بحاجة إلى الحماية” وتابعت “نذكّر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رعاها الاتحاد الأوروبي بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك قواعد الأمم المتحدة بشأن معاملة السجينات التي تقر بالاحتياجات الخاصة للنساء المحتجزات وحماية حقوقهن”.

وأضافت البعثة “نؤكد مجددا ًإدانتنا الشديدة لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات ونتعاطف مع سلوى بوقعيقيص وغيرها من النساء ضحايا أعمال العنف التي شابت تاريخ ليبيا الحديث” مردفة “اليوم، نكرر دعوتنا إلى الإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب سهام سرقيوا، وندعو السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والتحقيق في اختطافها”.

وختمت البعثة “يدعو القرار 1325 وقرارات مجلس الأمن اللاحقة إلى إشراك النساء وآرائهن في عمليات السلام. واليوم، نذكّر جميع الأطراف بمسؤوليتها عن إنهاء النزاع على الفور، واستئناف الحوار السياسي والسعي لتحقيق سلام مستدام الذي لا يمكن تحقيقه بدون المشاركة الكاملة للمرأة على مستويات صنع القرار في حل النزاع وعملية السلام في ليبيا”.