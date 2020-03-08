امغيب: جهود القوات المسلحة أجبرت المجتمع الدولي على قبول رؤيتها للحل في ليبيا

ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على العمل الذي وصفه بـ”الجبار” الذي قامت و تقوم به القيادة العامة للجيش إلى هذه الساعة على كافة الأصعدة والمستويات من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب وسيطرة المليشيات.

امغيب أشار في تدويته له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن جهود القوات المسلحة أجبرت المجتمع الدولي على احترامها ومساندتها وقبول رؤيتها للحل في ليبيا.

وأكد على أنه لن يكتب النجاح لأي مشروع يرسم ملامح المشهد السياسي بعد تحرير طرابلس مالم يحظى بمباركة القيادة العامة للجيش.

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