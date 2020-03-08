اغتيال قيادي من مليشيات مصراتة في طرابلس

العنوان_طرابلس

أفادت مصادر مطلعة بأنه تم العثور على جثة القيادي في مليشيات مصراتة محمد أرفيدة المصراتي، وذلك مساء اليوم السبت، أمام إحدى العمارات السكنية في حي صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس .

ويعد “أرفيدة” من القيادات العسكرية التابعة لحكومة “الوفاق”، ومكلف بالإشراف على المقاتلين السوريين من قبل وزير داخلية “فائز السراج” فتحي باشاغا .

ووجهت حسابات إلكترونية مناصرة لحكومة الوفاق الاتهام بشكل مباشر إلى مليشيا النواصي باغتيال “أرفيدة” الذي يعد أحد رجال فتحي باشاغا، نظرا للخلافات بين النواصي وباشاغا.