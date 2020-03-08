المسماري يكشف التطورات العسكرية في طرابلس

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، أن القصف المدفعي متبادل على مواقع قوات الوفاق في العاصمة طرابلس لمنعها من المناورة

وقال المسماري لـ”الشرق الأوسط”: إن “القصف المدفعي متبادل على مواقع (الوفاق) لمنعها من المناورة وتحريك قواتها ونحن في إعلان الهدنة تمسكنا بحقنا في الرد القاسي على (الوفاق)، وما زلنا نعمل في إطار هذا الرد”، لافتاً إلى أن الأمور الميدانية “تسير بشكل عام ممتاز، سواء في محاور غرفة عمليات طرابلس أو غرفة عمليات سرت، حيث تجري عمليات غرب المدينة بنحو 120 كيلومتراً”.

وأشار المسماري إلى إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة حكومة السراج، وقال “لا زلنا كقيادة عامة ملتزمين التزاماً تاماً بالهدنة وما قمنا به أمس من عمليات يستهدف ردع الميليشيات التركية والإرهابية الليبية التي تحاول من حين لآخر اختراق الهدنة ومهاجمة قواتنا، مستغلة المساحة الواسعة التي تمنحها هذه الهدنة”.