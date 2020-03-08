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المسماري يكشف التطورات العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، أن القصف المدفعي متبادل على مواقع قوات الوفاق في العاصمة طرابلس لمنعها من المناورة

وقال المسماري لـ”الشرق الأوسط”: إن “القصف المدفعي متبادل على مواقع (الوفاق) لمنعها من المناورة وتحريك قواتها ونحن في إعلان الهدنة تمسكنا بحقنا في الرد القاسي على (الوفاق)، وما زلنا نعمل في إطار هذا الرد”، لافتاً إلى أن الأمور الميدانية “تسير بشكل عام ممتاز، سواء في محاور غرفة عمليات طرابلس أو غرفة عمليات سرت، حيث تجري عمليات غرب المدينة بنحو 120 كيلومتراً”.

وأشار المسماري إلى إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة حكومة السراج، وقال “لا زلنا كقيادة عامة ملتزمين التزاماً تاماً بالهدنة وما قمنا به أمس من عمليات يستهدف ردع الميليشيات التركية والإرهابية الليبية التي تحاول من حين لآخر اختراق الهدنة ومهاجمة قواتنا، مستغلة المساحة الواسعة التي تمنحها هذه الهدنة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • – مدن الشرق وأجدابيا والكفرة ومزدة الان توحد فيها محموعات من المرتزقة المسلحين المصريين والسودانيين – ومعظمهم يقومون بتخريب المحطات المكهرباءءية وسرقة الأسلاك والنحاس لبيعه في السودان ومصر ومهاجرين غير شرعيين من التبو …!!!
    – يوجد شهود عيان قالوا ان سرقة النحاس تتم في ليبيا من المرتزقة الغير ليبيين – ويتم تصنيع الشيشة ومقابض الأبواب وإضافة النحاس في صناعات الذهب في السودان ومصر – ويتم هدا التخريب المتعمد لبعض مقرات الشركات ومحطات التغذية والمزارع …. وهذا سيسبب في انهيار الاقتصاد اللليبي …. اين حماية الحدود من الجيش الليبي الذي اصبح لعبة في يد المرتزقة المصريين والسودانيين …؟!!!

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      • حكم العسكر لاهم له الا القتل والدمار والتهجير عندما تنتهى هده الحرب بادن الله عندها ستنكشف الغمه ويظهر هدا المتمرد على حقيقته. حكم العسكر جلب كل المرتزقه من كل الدول ولازال حتى هده اللحظه فى سبيل ان يحكم ليبيا هو وعائلته ,وأدخل ليبيا فى نفق وفتنة الله وحده يعلم متى تنتهى.
        اللهم أحقن دماء الليبين واحفظهم من هده الحرب فالاصلاح لاياتى بالحرب.