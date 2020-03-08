المريمي: البرلمان لن ينسحب من جنيف رغم خروقات الوفاق

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن المجلس لن ينسحب من جنيف رغم خرق الهدنة من قوات الوفاق في العاصمة طرابلس.

وقال المريمي لـ”بوابة أخبار اليوم” المصرية: إن المجلس موافق على حضور أي مسار من مسارات جنيف في حالة دعوة مجلس النواب لذلك، مضيفًا أن ذلك سيتم وفقًا للجنة الحوار التي تم تكليفها من قبل مجلس النواب والتي يبلغ عددها 13عضوا.

وتابع “سنحضر لكن شريطة رد البعثة الأممية على استفسارات وأسئلة مجلس النواب الليبي والتي أرسلها إلى مبعوثية الأمم المتحدة.. ونطالب الأمم المتحدة بالسماح لـ13 عضوا الذين اختارهم مجلس النواب في مدينة طبرق لتمثيله في الحوار السياسي بجنيف”.

واختتم حديثه “الأمم المتحدة لم تفصل حتى الآن في استقالة غسان سلامة ولم تعلن قبول استقالته، لكننا متواصلون مع مبعوثية الأمم المتحدة لدى ليبيا.. لن ننسحب من جنيف رغم الخروقات التي تقترفها الميليشيات الإرهابية في طرابلس ورغم قرار وقف إطلاق النار الذي يتلزم به الجيش الوطني الليبي … بعكس الميليشيات، ونتيجة لعدم التزام الميليشيات بقرار وقف إطلاق النار بات الجيش على أعتاب وسط طرابلس والتي يبعد عنها بمسافة كيلوميترات قليلة، وسنفاجأ خلال الأيام المقبلة أن الجيش حرر وسط العاصمة طرابلس من الإرهاب”.