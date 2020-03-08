المرصد السوري: مقتل 117 مسلحاً سورياً في معارك ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد القتلى بصفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا بمعارك ليبيا إلى 117 مسلحا من فصائل “لواء المعتصم” و”فرقة السلطان مراد” ولواء “صقور الشمال” و”سليمان شاه”.

وقال المرصد أمس السبت، إن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات بمحاور حي صلاح الدين، ومحور الرملة جنوب طرابلس، بالإضافة إلى محور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في العاصمة الليبية.

وأوضح المرصد، أن إسعاف الجرحى ونقل القتلى يجري في ثلاث نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال، مشيرا إلى أن نحو 150 مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا في أوروبا.

وذكر المرصد، أنه خلال الفترة السابقة ارتفعت أعداد المسلحين، الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 شخصا، فيما بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1900 مجند.

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في وقت سابق أن بلاده تحارب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في ليبيا، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.

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