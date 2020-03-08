«الداخلية» تعلن ضبط شخصين من ذوي السوابق الجنائية في تاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، ضبط شخصين ليبيين الجنسية من ذوي السوابق الجنائية في تاجوراء، مشيرة إلى أن الشخصين مسجل ضدهما عدة قضايا تشمل جرائم سطو مسلح، وترويج مخدرات.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مكتب تحريات تاجوراء التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط بحوزتهما 71 قرص من الأقراص المهلوسة، و3 أسلحة النارية، وعدد من الذخائر، ومركبتين آليتين دون أوراق اتضح أنها مسروقة.

اقرأ أيضا: ضبط 4 متهمين بسرقة حاويات بميناء طرابلس

ووفق البيان، اعترف المتهمان بارتكابهما جرائم سرقة سيارات بالسطو المسلح وترويجه المخدرات، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ولإحالتهما الي نيابة مكافحة جرائم مكافحة المخدرات.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، تكثيف الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم الـمركزي تاجوراء مساء السبت في وسط وضواحي البلدية، بهدف تأمين طريق الشط الممتد من جزيرة ميناء طرابلس إلى بوابة غوط الرمان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا