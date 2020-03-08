المريمي: “النواب” مستعد لحضور مسارات جنيف

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن المجلس مستعد لحضور أي من مسارات جنيف لحل الأزمة الليبية في حال تلقيه الدعوة ورد البعثة الأممية على أسئلة النواب واستفساراتهم.

وأشار المريمي في تصريحات لبوابة أخبار اليوم المصري إلى أن مجلس النواب يطالب الأمم المتحدة بالسماح للأعضاء الثلاثة عشر الذين تم اختيارهم لتمثيله في الحوار السياسي بجنيف مشددا على أن مجلس النواب لن ينسحب من حوار جنيف رغم الخروقات التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة في طرابلس.

وكان مجلس النواب قد علّق مشاركته في اجتماعات جنيف إلى حين رد البعثة الأممية حول ضمان مشاركة أعضائه المختارين وإطلاع المجلس على بنود جدول أعمال مفاوضات جنيف.

وقال المجلس أنه تواصل مع البعثة الأممية وأحال لها أسماء اللجنة المُشاركة في الحوار، إلا أن البعثة أكدت أنها ستكتفي بعدد منهم وليس جميعهم، وهو ما استنكره أعضاء مجلس النواب ورفضه بشكل قاطع.

وعبرت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن استغرابها من إصرار البعثة الأممية على اختيار عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب للمشاركة في مباحثات جنيف.

ووصفت اللجنة ذلك في رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الجمعة، بـ”الانتهاك القانوني والدستوري الجسيم وتجاوز للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس”.

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