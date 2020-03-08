قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بزيارة لقسم المرور بمديرية أمن مصراته، للاطلاع على سير العمل داخل القسم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا عقد خلال الزيارة اجتماعا مع مدير الأمن ورئيس وأعضاء قسم المرور، لمناقشة سير العمل والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه القسم وإيجاد الحلول لها.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة المجاهرة بالأمن والحفاظ على السلامة المرورية، وذلك من خلال تسيير حركة السير داخل المدينة وضبط المخالفين، وتأدية رجال شرطة المرور للمهام المكلفين بها من أجل الحفاظ على الأمن بالطرقات العامة.