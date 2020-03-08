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ارتفاع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار بالسوق الموازية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سجلت العملات الدولية الأكثر تداولا ارتفاعًا جماعيًا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعد الدولار إلى 4.59 دينار مقابل 4.53 دينار أمس بفارق 6 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو إلى 5.14 دينار مقارنة بـ 5.08 دينار بفارق 6 قروش، فيما زاد الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 5.80 دينار بفارق 15 قرشا.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.75 دينار مقارنة بـ 0.74 دينار بفارق قرش واحد، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.63 دينار مقابل 1.61 دينار بفارق قرشين اثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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