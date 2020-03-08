محمود جبريل يوجه خطابا لغوتيريش بشأن الأموال الليبية المجمدة

وجه رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، يطالبه فيه بالتدخل لمنع رفع التجميد عن بعض الأصول الاستثمارية الليبية في الخارج.

وقال جبريل في خطابه “تأسيساً علي الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه علي ليبيا منذ عام 2011 بذريعة حماية المدنيين في ليبيا، وما ترتب عليها من شمولية المسئولية المترتبة على هذه الولاية”.

وأضاف “إذ يستند التحالف على مواقفه وبياناته السابقة والمتكررة في هذه القضايا، سواء التي اتخذها بشكل منفرد أو بالشراكة مع مجموعة من الأحزاب الوطنية، أو التي كانت بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات والنشطاء والمدونين الليبيين، وآخرها بيان رقم (3) لسنة 2019 الصادر في 25/2/2019 ، والذي طالب فيه مجلس الأمن بتحمل مسئولياته تجاه الأصول المالية لليبيين في الداخل والخارج والتي تتعرض لأبشع أنواع النهب والسرقة والهدر كما أشار إلى ذلك مبعوثكم الخاص إلى ليبيا في مرات عديدة ومنها إحاطته لمجلس الأمن بالخصوص، واستشعاراً للخطر الجسيم المحدق بمستقبل الليبيين وأجيالهم القادمة ولما يمكن أن يترتب على رفع التجميد عن بعض الأصول الاستثمارية الليبية في الخارج، وذلك في غياب آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون””فإننا ندعو وبإلحاح سعادتكم للتدخل مباشرة لمنع أَي رفع للتجميد قد تجيزه لجنة العقوبات تحت أي مبرر، فذلك أمر تحتمه مسئولية مجلس الأمن المنبثقة عن ولايته علي ليبيا، وتتطلبه حالة الاستباحة الكاملة لحقوق الليبيين وأجيالهم القادمة بعد أن استبيحت دماؤهم وأرضهم”.