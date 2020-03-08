البعثة الأممية تكشف بالأرقام معاناة المرأة في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لعام 2020 تشير إلى أن ما يناهز 212000 امرأة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأن ما يقدر بـ 179000 امرأة يعانين من صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 162000 امرأه يواجهن قضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أنالمهاجرات يواجهن المزيد من أوجه الاستضعاف وتزايد معدلات البطالة وفقاً للتقارير، الأمر الذي يبين كيف تفرض العوامل الاجتماعية – الاقتصادية والهيكلية مزيداً من التحديات.

وتابعت البعثة أن الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع مختلف الشركاء بما في ذلك المجتمع المدني والنظراء الحكوميين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية للاستجابة للاحتياجات المتنوعة للنساء والفتيات في عموم أنحاء ليبيا.

وشددت البعثة على أن الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع السلطات الليبية وتسعى إلى إيجاد حلول لإنهاء الانتهاكات، كما تعمل مع الشركاء المحليين على تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة تدعم مشاركة المرأة في المناصب القيادية، حيث تشغل المرأة مناصب مؤثرة على مستوى البلديات والحكم المحلي، وتتبوأ مكانة رفيعة المستوى في اجتماعات التخطيط الاستراتيجي مع وكالة التخطيط الحضري غير أنه وكما هو الحال في كثير من الأحيان، وعندما يحين وقت اتخاذ القرار، غالباً ما يتم استبعاد النساء والشباب والمجتمع المدني.

وأوضحت البعثة أنهاستواصل “ضمان تعزيز المنظور القائم على النوع الاجتماعي خلال المشاورات الجارية للمسارات الرئيسية الثلاثة للأمم المتحدة (الاقتصادي والسياسي والعسكري) فضلاً عن تقديم الدعم للمرأة لضمان مشاركتها الهادفة على جميع المستويات وإدماج المساواة بين الجنسين في جداول الأعمال المعينة في إطار الحوار السياسي”.

وتابعت البعثة “لقد كانت المرأة الليبية، وما تزال، في مقدمة الداعين إلى السلام في ليبيا وإلى منح المرأة دوراً أكبر في عمليات السلام على الصعيدين الوطني والدولي. وها هي المحافل الدولية تشيد أخيراً بالإنجازات المتنوعة التي حققتها المرأة الليبية ومساهماتها الملهمة في جهود بناء السلام؛ حيث نقشت الليبيات أسماءهن في القائمة التي أصدرتها هيئة الإذاعة البريطانية للنساء المائة الأكثر نفوذاً في العالم، كما أحرزت المرأة الليبية مكاناً لها بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام ونجحت في الوصول الى قائمة مجلة فوربس للسـيدات الخمسين الأكثر نفوذاً وتأثيراً في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، عملت النساء معاً لإيجاد حلول مبتكرة لبناء الزخم وتوحيد أنشطة بناء السلام، حيث تبوأت المرأة مكانتها على الشبكة العنكبوتية ووسائط الإعلام الجديدة وتواصلت من خلال التكنولوجيات الجديدة”.

وتابعت البعثة”سعت النساء في المجمل، بمن فيهن الشابات، إلى الدخول إلى معترك العمل في القطاع الخاص وبادرن في الانخراط في أعمال تجارية متنوعة تهدف إلى التغيير، حيث برزت مواهبهن وريادتهن في مختلف القطاعات التي تسعى من خلالها النساء والفتيات من كافة ارجاء ليبيا إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال الفن والأفلام والموسيقى والأوساط الأكاديمية فضلاً عن قطاع التعليم لذا فإن تعزيز قدراتهن والاستفادة من الخبرات المتنوعة المتاحة يعد أمرأ بالغ الأهمية لتعزيز استقلاليتها ورفعة شأنها وللاستثمار في حلول مستدامة في سبيل تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لليبيا”.

وأردفت البعثة “أن الأمم المتحدة في ليبيا مستمرة في تواصلها ومناصرتها من أجل تشجيع السلطات الليبية على تلبية احتياجات المرأة بشكل أفضل وإدماجها بشكل كامل في عمليات صنع القرار بيد أنه لا يمكن إنكار أن تجدد الأعمال العدائية قد حوّل الاهتمام والموارد ونجمت عنه آثار مفرطة على النساء والفتيات الليبيات”

وأضافت البعثة “ما تزال المرأة الليبية تواجه الخوف من الانتقام والوصم بالعار وتعاني من انعدام المساواة المتأصل بين الجنسين، مع ما يرافق ذلك من الافتقار إلى الثقة في النظام القضائي الذي ما يزال يشكل عائقاً أمام حماية الحيز المدني وتعزيز دور المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات فها قد مضت ثمانية أشهر تقريباً منذ اختطاف سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب الليبي، في ما يشكل تعدياً كان له وقعه المروع على عمل الناشطات في ليبيا”.

وأكدت البعثة “على عدم التسامح إزاء إسكات أصوات النساء في مناصب صنع القرار والناشطات في مجال حقوق الإنسان” مشددة على “استمرارها في التزامها بقوة بدعم الدور بالغ الأهمية الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبنائه ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية للبلاد وفي صنع القرار”.