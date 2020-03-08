المريمي: البرلمان سيشارك بحوار جنيف شريطة رد البعثة الأممية على إستفساراته

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن المجلس موافق على حضور أي مسار من مسارات جنيف في حالة دعوة المجلس لذلك،مضيفًا أن ذلك سيتم وفقًا للجنة الحوار التي تم تكليفها من قبل البرلمان والتي يبلغ عددها 13 عضوا.

المريمي وفي تصريحات خاصة لموقع “بوابة أخبار اليوم” المصري أمس السبت أشار إلى أن البرلمان سيحضر لكن شريطة رد البعثة الأممية على استفسارات وأسئلة مجلس النواب والتي أرسلها إلى مبعوثية الأمم المتحدة،مطالباً الأمم المتحدة بالسماح لـ13 عضوا الذين تم إختيارهم في مدينة طبرق لتمثيله في الحوار السياسي بجنيف.

وأضاف:” الأمم المتحدة لم تفصل حتى الآن في استقالة غسان سلامة ولم تعلن قبول استقالته لكننا متواصلون مع مبعوثية الأمم المتحدة لدى ليبيا ولن ننسحب من جنيف رغم الخروقات التي تقترفها الميليشيات الإرهابية في طرابلس ورغم قرار وقف إطلاق النار الذي يتلزم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بعكس الميليشيات”.

المستشار الإعلامي لمجلس النواب إختتم تصريحه بالقول:” نتيجة لعدم التزام الميليشيات بقرار وقف إطلاق النار بات الجيش على أعتاب وسط طرابلس والتي يبعد عنها بمسافة كيلوميترات قليلة وسنفاجأ خلال الأيام المقبلة أن الجيش حرر وسط العاصمة طرابلس من الإرهاب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية