الجزء الثانيl تفجيرات القبة الإرهابية..والد اثنين من الضحايا: لا يمكن أن تكون هذه المجزرة نتاج فعل عقل سوي يدعي الإسلام

أخبار ليبيا24- خاص

تسبب الإرهابيون في مأسي كثيرة لعدد كبير من الليبيين الأبرياء الذين رفضوا إجرام هذه التنظيمات الإرهابية عدوة الإنسانية حيث استهدفوا كل من عارضهم بكل الطرق الخبيثة البشعة.

ونفذ الإرهابيون جرائمهم الوحشية مستعملين طرقًا تؤكد كم العقد النفسية التي يعاني منها عناصر هذه التنظيمات وتعطشهم للدماء والقتل والتعذيب,

ظن الإرهابيون أنهم بهذه الجرائم سيتمكنون من إرضاخ الليبيين وتطويعهم لاتباعهم واتباع عقيدتهم الضالة، إلا أن الليبيين رفضوا الإرهابيين وقاوموهم وقاتلوهم حتى تم تطهير المدن الليبيية.



من هذه الجرائم التفجيرات الإرهابية التي تستهدف المدنيين حيث قام المجرمون باستهداف المساجد وركن السيارات المفخخة في الشوارع الرئيسية المكتضة بالمدنيين.

تفجيرات القبة التي ارتكبها الإرهابيين كانت إحدى جرائم هذه التنظيمات اللإنسانية، حيث التقت “أخبار ليبيا24” عدد من ذوي ضحايا هذه التفجيرات ومن بينهم شابين في مقتبل العمر والذين روت والدتهم في الجزء الأول تفاصيل ماقبل التفجيرات.

وفي الجزء الثاني يقول الوالد رزق يونس الرفادي :”ابني الكبير”رائف” هنا توقف تجحرت الكلمات صمت وبكي نعم رزق هنا أثر فينا نحن أيضًا لم نتمالك مشاعرنا رغم أن من المهنية بمكان أن نتجرد منها في عملنا أوقفنا كل شيء التسجلات والأنفاس للحظات ولكن يجب أن نخرجه من الموقف فقد استحضرنا للرجل ألم قابع بداخله يترعع منذ خمس سنوات.

واستمر بعبرة وصوته متلعثم :” رائف من مواليد 1985 مهندس ميكانيكي تحصل على بعثة للدرسة في بريطانيا وعاد بعد خمس سنوات قلت له سنزوجك قال لي السكن قبل الزواج، كان يوفر كل درهم في بعثته اشترى قطعة أرض وبنى منزله على ذوقه الخاص واثثه بأفخر أنواع الأثاث كان ينتقي كل زاوية وكل قطعة”.

ويضيف :”ابني الوحيد الناجي من التفجير محمد كان يدرس في بريطانيا وبعد عودته اتفق مع أخيه وقام ببناء الطابق الثاني فوق منزل أخيه إبراهيم الذي قتل في التفجير خريج معهد عالي وتحصل على بعثة دراسية في تركيا ذهب وقدم إجراءات الدراسة واتصل بي واخبرني أنه سيعود ليقضي شهر رمضان المبارك معنا وعاد ليلقى حتفه في التفجير الغادر “.

ويواصل الرفادي :”يوم التفجير، لأول مرة الليلة التي تسبق التفجير أول مرة ينامون معا في حجرة واحدة كان الجو باردًا جدا كانت ضحكاتهم تملأ البيت تلك الليلة، قلت لهم متي تنامون فأجبوني نصلي الفجر وسننام وفعلا صلو الفجر وناموا”.

ويقول الوالد :”دوى الانفجار الأول وأصبنا بحالة من الهلع توجهوا إلى الباب فقلت لهم أين ستذهبون فأجابني إبراهيم رحمة الله عليه ” على الأقل نسعفوا الناس يا باتي ” خرج إبراهيم ولحقه رائف وصل إلى نهاية الشارع وكنا كلنا في الشارع عاد رائف من نهاية الشارع وقال لي سأذهب لأرى أخي إبراهيم لم تمر إلا عدة دقائق حتى دوى الانفجار الثاني الذي كان أكثر وحشية ودموية”.

ويضيف :”كان في داخلي حدس يقول إن أحد أبنائي أو كليهما سيكونوا ضحية هذا التفجير، كانت الناس تعود من موقع التفجير والذي أسأله لا يجيب توجهت إلى مستشفى القبة لأصدم من هول ما رأيت، مشهد لا يستوعبه العقل البشري لا يمكن أن تكون هذه المجزرة نتاج فعل عقل سوي يدعي الإسلام والدين وتطبيق شرع الله”.

ويستطرد الرفادي الذي بالكاد يحبس دمعته :”مجزرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى جثث متناثرة بعضها منشطر وبعضها مبتور الأطراف منظر لا يسيطيع أن يصف ناقل أو تحتويه الكلمات”.

بدأ رزق يرتعش ويتلعثم وواصل حديثه :”مدير المستشفي إبراهيم خالد أعرفه بشكل شخصي ابتعد عني كانت ساحة المستشفى كان ممتلئة بالكامل بين القتلى والجرحى والمستشفى لا تستطيع أن تضع فيها رجلك من تكدس البشر بدأت بالبحث من عند ثلاجة حفظ الموتى فوجدت جثة ابني إبراهيم تمالكت نفسي وبدأت بالبحث عن رائف”.

ويضيف الوالد :”وجدت اصدقاء رائف وطمئنوني عدت للمنزل لأخبر أهلي بأن إبراهيم قد انتقل إلى جوار ربه وانتظرت عودة رائف لكن ابني لم يعد، دون وعي عدت للمستشفى مع صديقه وليد ونسأل الناس عنه ولم نتلقى أي إجابة ونحن في ساحة المستشفى شاهدت جثمان لشخص طويل مغطى بغطاء قبل أن أصل إليه قلت لصديقه “ياوليد تلك الجثة المغطاة هي جثة رائف ” فرد علي :”لا يمكن”، توجهنا إليه ورفعنا الغطاء لأجد جثة ابني، توقف صوت رزق ولا نلومه وتوقفنا نحن معه لم نتجرد من إنسانيتنا ونحن ننقل هذا الوجع وهذه المصاب”.

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