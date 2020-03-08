حزب الشعب التركي: الجميع يعرف أن ميليشيات أردوغان والمخابرات التركية متواجدة في ليبيا

ليبيا – انتقد نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي أنجين ألتاي حجب السلطات التركية لموقع “أوضة تي في” واعتقال رئيس تحريره واثنين من الصحفيين العاملين به بسبب نشر أخبار عن جنازة مسؤول المخابرات الذي قتل في ليبيا رغم تناولها التليفزيون الرسمي بشكل طبيعي وجرى مناقشتها بالجمعية العمومية الكبرى بالبرلمان، قائلا:” الجميع يعرف أن مرتزقة أردوغان ومخابراته موجودين بليبيا “.

ألتاي شارك بحسب موقع “تركيا الان” أمس السبت صورة الشاشة التي تظهر أمام زوار الموقع بعد حجبه في تركيا وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقال إن الحكومة أغلقت الموقع لأنه قام بنشر معلومات وأخبار بخصوص جنازة أحد قتلى المخابرات التركية في ليبيا، رغم تداولها على شاشات التلفاز والحديث عنها في الجمعية العمومية الكبرى أمام جموع الشعب التركي، مضيفًا :”فالأمر ليس بشيء سري نحتاج لإخفائه”.

وتابع ألتاي:” إذا كان الأمر سرى لهذه الدرجة حقًا، فكيف أرسل رئيس المخابرات إكليلًا من الورد للجنازة أي نوع من أسرار الدولة يتم إفشائها عندما يتعلق الأمر بنشر صور إكليل الورد الضخم الذي أرسله رئيس المخابرات فالجميع يعرف أن ميليشيات أردوغان والمخابرات التركية متواجدة في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية