الصحة العالمية: ننسق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء “كورونا”

أخبار ليبيا24

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي إنهم ينسقون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا.

وأضاف العليقي أنهم يتبعون خطة لمنع تسرب المرض من الدول المجاورة وتوحيد جهود الوزارات “الصحة والبيئة”، مؤكدًا أن فرق الاستجابة السريعة منتشرة في كل أنحاء ليبيا لمواجهة الفيروس بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.



وأشار عضو المنظمة إلى أن منظمة الصحة العالمية نفذت برامج كثيرة تتمحور في دعم الطوارئ والفرق المتنقلة ودعم النازحين والعائدين إلى منازلهم ودعم النظام الصحي وتدريب الكوادر الصحية والتدخل تحت طلب الحكومة الليبية.

وأكد العليقي أنه تم توفير أجهزة لتشخيص الدرن الرئوي المقاوم للعلاجات وتوريدها إلى بنغازي وطرابلس وسيتم إرسال أخرى إلى طبرق.

وأضاف أن المنظمة نفذت حلقات طبية كثيرة استهدفت أطباء ومرضى ووضعت معايير وتقييم الدراسة في الجامعات والمعاهد المتخصصة من الكوادر الطبية والمساعدة وجرى التركيز على الأطباء خصوصا طبيب الأسرة وتنفيذ مشروع من الجهات الداعمة خصوصا المملكة المتحدة البريطانية من أجل توفير مركز صحي متكامل وتوثيقه من جديد.

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