مدير أمن طرابلس يدعو للالتزام بقواعد العمل بمراكز الشرطة

عقد مدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان اجتماعا برؤساء مراكز الشرطة وضباط التحقيق بالمراكز وذلك من أجل متابعة سير العمل داخل هذه المراكز ومتابعة القوانين الإجرائية والعقابية المعمول بها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنمدير الأمن شدد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المديرية على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الإجرائية والعقابية في العمل بمراكز الشرطة داعيا لإثراء الثقافة القانونية بالنصوص التي يتم الاستعانة بها دائما في العمل داخل المراكز لأجل تقديم أفضل الخدمات الشرطية أثناء القبض والتحقيق وصولا بإحالة المتهمين للنيابة.