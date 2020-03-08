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سقوط قذائف على أحياء منطقة سوق الأحد في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس أعلنت الكتيبة 134 حماية الوطية، سقوط قذائف على المدنيين في منطقة سوق الأحد جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الكتيبة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القذائف التي استهدفت منطقة سوق الأحد أطلقت من قبل قوات الوفاق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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