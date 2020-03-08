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شبانة: التدخل التركي زاد التفاف الليبيين حول الجيش

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أيمن شبانة إن التدخل التركي في ليبيا “ينزع الشرعية تماما عن حكومة الوفاق ويعزز شعبية الحكومة الليبية بقيادة عبدالله الثني”.

وأشار إلى أن هذا التدخل “يسهم في التفاف الشعب الليبي حول الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات المسلحة والقوات التركية” مشيرا إلى أن تدخل أنقرة يُعقّد الوضع السياسي في ليبيا ويدعم المتطرفين.

وقال شبانة في دراسة جديدة له “إن كافة المبررات القانونية التركية وراء تدخلها السافر في ليبيا مردود عليها وأولها الزعم بأن اتفاقيتي التعاون الأمني والتدخل العسكرى وترسيم الحدود البحرية تم عقدها مع حكومة معترف بها من الأمم المتحدة والدول الكبرى”.

واعتبر مدير مركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن حكومة الوفاق تفتقد للشرعية كونها وُلِدت من رحم اتفاق يشترط اعتمادها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي لم يحدث حتى يومنا هذا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وجلب المرتزقة من الجنجاويد والروس والاماراتيين والمصريين وطيران اجنحة الشام من اللادقية الى مطار بنينا باعد الليبيين على الالتفاف حول حكم العسكر.
    اللهم أحقن دماء اللييبين واحفظهم من كل سوء ومحور الشر.
    بادن الله لن تدخلوها

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