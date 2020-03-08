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الفلبين تُحاول استعادة رفات 4 مواطنين من ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى الفلبين لاستعادة رفات 4 من مواطنيها الذي كانوا ضمن ضحايا عناصر تنظيم داعش في ليبيا عام 2015.

وأشار القائم بالأعمال في السفارة الفلبينية في ليبيا إلمر كاتو في تصريحات صحفية إلى أن سلطات بلاده تعمل منذ 5 سنوات مع السلطات في ليبيا لمساعدة أسر الضحايا.

وأضاف أن السفارة تعمل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية التي تقود الجهود المبذولة لتحديد المنطقة التي يعتقد أن الجثث قد دفنت فيها لاستعادة رفات الضحايا.

وكان 4 مواطنين يعملون بحقل الغاني النفطي قد ظهروا في فيديو لتنظيم داعش بعد أن اختطفتهم عناصر التنظيم خلال هجومه على الحقل الذي أسفر عن مقتل عدد من العناصر الأمنية التي تؤمن الحقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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