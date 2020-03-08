بركان الغضب توضح ما تم استهدافه في سوق الاحد.. والجيش الوطني يرد

أوضح المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب اليوم الأحد أن قواتها استهدفت مخزن تابع لقوات القيادة العامة (الجيش الوطني) في سوق الأحد (شرق العاصمة طرابلس) وقامت بتدميره.

وأشارت عملية “بركان الغضب” في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إلى أن ذلك “رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس”.

وأضافت “قواتنا ملتزمة بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم و بقوة مع الميليشيات الغادرة و استهداف مصادر النيران”.

على ذات الصعيد، أعلنت الكتيبة 134 حماية الوطية (التابعة للجيش الوطني)، سقوط قذائف على المدنيين في منطقة سوق الأحد بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت الكتيبة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القذائف التي استهدفت منطقة سوق الأحد أطلقت من قبل قوات الوفاق.

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