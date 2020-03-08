فرض إجراءات على القادمين إلى ليبيا لمنع تسلل كورونا

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق كتاباً رسمياً يقضي بمنع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى البلاد قبل قيامهم بتعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية التي ستكون أمامهم في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إنها وجهت خطاباً رسمياً إلى مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية لمطالبتها بالتعاون مع الوزارة لتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تسلل المرض إلى البلاد.

وفي ذات السياق، وجه وكيل وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، كتاباً رسمياً إلى وزارة المواصلات ودعاها للتأكيد على شركات الطيران بشأن ضرورة استخدام نموذج بطاقة المتابعة الصحية للمسافرين العائدين من الخارج.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الهدف من هذه البطاقة الصحية يكمن في القدرة على متابعة الحالة الصحية للمواطنين المُحتمل تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية