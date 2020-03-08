الثني يوجه باستكمال مشاريع المياه

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، تعليماته بضرورة استكمال مشاريع المياه والصرف الصحي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

وأكد الثني على ضرورة استكمال مشاريع المياه وخاصة في المناطق النائية قبل دخول فصل الصيف مشددا على ضرورة صيانة شبكات الصرف الصحي للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.