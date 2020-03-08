الارصاد تحذر من طقس متقلب بهذه المناطق.. وأمطار غزيرة الثلاثاء

حذر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في النشرة الجوية اليوم من طقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا مصحوب باجواء باردة على اغلب مناطق الشمال مع سقوط امطارمتفرقة نتيجة لتاثر هذه المناطق بكتلة هوائية باردة.

وتوقعت النشرة الجوية أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم مابين (14 – 19 ) مْ و مابين ( 20 – 27) مْ على معظم مناطق الوسط والجنوب.

وأشارت النشرة إلى أن الاجواء ستكون ساخنة مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للاتربة على مناطق الجنوب الشرقى واقصى الشمال الشرقى نتيجة تاثر هذه المناطق بمنخفض حراري حيث تصل إلى (33) مْ وتتحول الرياح مساء اليوم الى شمالية على هذه المناطق مع تحسن الاجواء وانخفاض تدريجى فى الحرارة.

وأضافت النشرة إلى أنه من المتوقع ان تكون الفرصة لسقوط امطار جيدة إلى غزيرة احيانا بداية من يوم الثلاثاء مصحوبة بخلايا رعدية علي مناطق الشمال.

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