مصدر يكشف عن توجه “الصديق الكبير” لإصدار هذا القرار الصادم

كشف مصدر مصرفي إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يتشاور هذه الأيام مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بخصوص إصدار قرار بشأن خفض قيمة حوالات الأفراد الشخصية من 10 آلاف دولار سنويا إلى 5 آلاف دولار.

وأقر المجلس الرئاسي حوالات الأفراد بـ10 آلاف دولار سنويا، في شهر سبتمبر لعام 2018 ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس في حينها بالتشاور مع المصرف المركزي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات اعلامية أن مقترح الصديق الكبير جاء بالتزامن مع استمرار وقف عمليات التصدير، مبينا أنه لم يحصل على أي رد من المجلس الرئاسي حتى اللحظة.

وكان ذات المصدر أكد مطلع الأسبوع الجاري، أن المصرف المركزي أوقف منظومتي الاعتمادات وحوالة الـ10 آلاف دولار، مستبعدا أن يكون الأمر فنيا، في إشارة إلى محاولة الصديق الكبير ممارسة الضغط على الجهات السياسية لعودة ضخ النفط لضمان تدفق النقد الأجنبي للخزانة العامة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي