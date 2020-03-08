اختتام دورة منتسبي جهاز الإسعاف والطوارئ المقامة بالأردن

شارك رئيس لجنة الإدارة بجهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني في حفل اختتام الدورة التدريبية المقامة بكلية الملكة نور بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تستهدف المسعفين والأطباء بجهاز الإسعاف والطوارئ، وذلك للرفع من الكفاءة والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة والرقي بخدمات الإسعاف.

وعبر الفرجاني في كلمة بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لكلية الملكة نور على التعاون، كما قدم شكره للمتدربين، حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في السير بجهاز الإسعاف إلى التطور والنجاح.

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