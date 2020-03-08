عقوب: اتخذنا هذه الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أن ليبيا اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عقوب، في تسجيل مصور، إن الوزارة قامت بتفعيل أجهزة الكشف بالكاميرات الحرارية بالمنافذ الدولية للمسافرين وتجهيز أمكان العزل والحجز الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإعداد الدليل الطبي التوعوي للعاملين في المجال ورفع درجة التأهب للاستجابة السريعة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

ودعا عقوب إلى تأجيل المهرجانات المناشط المرتبطة بالتجمعات حتى بداية أبريل حيث ترتفع درجة الحرارة محذرا من السفر إلى المناطق الموبوءة في هذه الفترة.

وأكد عقوب أنه لم يتم حتى الآن تسجيل إصابات بفيروس كورونا نافيا ما تردد من أنباء حول انتشار الفيروس بمستشفى المرج.

وأضاف بأن كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها جاءت استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها من قبل الوزارة ترمي إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين في ليبيا.