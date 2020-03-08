نائب مصري: أنقرة والدوحة تشجعان على القيام بأعمال تخريبية في سوريا وليبيا

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس عبد الرحيم علي قرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدراج 3 كيانات على قائمة الكيانات الإرهابية الدولية وما يترتب على ذلك من أثار لانتمائهم لتنظيمي”القاعدة” و”داعش” بأنه خطوة على الطريق الصحيح.

علي وفي بيان له نشره المكتب الإعلامي لبوابة الحراكات الإسلامية أمس السبت أشار أن قرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن سيعجل بوضع جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى المنظمة الأممية ضمن قائمة الكيانات الإرهابية الدولية خاصة أن إدراج عدد من هذه الكيانات الإرهابية الثلاثة تشير إلى أن مثل هذه الكيانات خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية بمسميات متفق عليها لإبعاد الشبهات عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وطالب من مجلس الأمن الإسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي على قائمة الكيانات الإرهابية.

وأكد البرلماني المصري أن إتخاذ المنظمة الأممية لهذا القرار سيكون له أثاره الإيجابية والفورية على اتخاذ خطوات حاسمة ضد الدول والأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين وفي مقدمتها كل من النظامين التركي والقطري.

عضو مجلس النواب قال في ختام بيانه :”أنقرة والدوحة أصبحتا مأوى كبيرا وأرضا خصبة لتخريج الإرهابيين بعد أن أصبحت أنقرة والدوحة الملاذ الآمن لجميع قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بل أصبحت شاشات الفضائيات بأنقرة والدوحة تظهر الوجوه الإرهابية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الذين يدعون ليلا ونهارا لتشجيع الإرهاب وتشجيع قيام الإرهابيين منهم داخل عدد من الدول العربية خاصة سوريا وليبيا للقيام بأعمالهم الإرهابية الحثيثة داخل الأراضي السورية والليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية