الرقابة الإدارية تبحث صرف تعويضات عن المباني المدمرة

عُقد، اليوم الأحد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً لبحث صرف قيمة التعويضات عن المباني المتضررة والمدمرة كلياً إلى مستحقيها.

وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، ضم الاجتماع رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالهيئة وأعضاء اللجنة بالفروع طرابلس، بني وليد، الزاوية، نالوت، باطن الجبل، غريان، بحضور رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الاسكان والمرافق.

وتناول الاجتماع مناقشة آلية وكيفية وصول التعويضات إلى مستحقيها، واستلام ما توصلت له اللجان الفرعية من ملاحظات وتوصيات، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي واجهت اللجان الفرعية أثناء القيام بأعمالهم.

وأوصى المجتمعون اللجان الفرعية بالاستمرار في أعمالها وفق اختصاصات الهيئة.