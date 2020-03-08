عقوب يعلن عن إجراءات إحترازية وخطط وقائية لمواجهة فيروس كورونا

ليبيا – أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب عن إتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية والترتيبات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بتفعيل أجهزة الكشف بالكاميرات الحرارية بالمنافذ الدولية للمسافرين.

عقوب وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الليبية أوضح أن الإجراءات الإحترازية تضمنت تجهيز أماكن العزل والحجز الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإعداد الدليل الطبي التوعوي للعاملين في المجال و رفع درجة التأهب للاستجابة السريعة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

وأضاف وزير الصحة بأن كافة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها جأت استكمالاً للجهود المتخذة من قبل الوزارة الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وذلك بناءً على توصيات وتوجيهات رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد‪ (19-COVID) ‬إلى ليبيا.

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