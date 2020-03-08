تسييري طبرق يدعو لاجتماع هام لمكافحة “كورونا”

أخبار ليبيا24- خاص

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية لحضور اجتماع هام من أجل وضع خطة عمل تحسبًا لأي طارئ قد يحدث بسبب انتشار فيروس كورونا في الدول المجاورة.

وشدد بوالخطابية على رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق وعمداء البلديات ومدراء الأمن ومدير عام مركز طبرق الطبي ومدير إدارة الخدمات الصحية طبرق ومدراء المستشفيات القروية ومباحث الجوازات والهجرة غير الشرعية

والدوريات الصحراوية وكل الجهات التي يعنيها الأمر لحضور الاجتماع.

وحذر رئيس المجلس التسييري من المهاجرين غير الشرعيين من نقل الأمراض لدخولهم للبلاد بدون مراقبة وهم ينتشرون داخل المجتمع الليبي.

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