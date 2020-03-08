«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط حتى يوليو

رجحت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تناقص احتياطات النقد الأجنبي إلى 63 مليار دولار، إذا ما استمر إقفال المنشآت والموانئ النفطية حتى يوليو المقبل، مقابل 77 مليار دولار مستواه في أكتوبر 2019.

وأشارت الوزارة، في تقريرها الشهري لشهر يناير الماضي، إلى أن مستوى الاحتياطيات قد ينخفض إلى مستواه الأدني الذي بلغه في العام 2016 حين سجل 63 مليار دولار.

وأرجعت «استقرار احتياطي النقد الأجنبي حتى شهر أكتوبر الماضي إلى الاستقرار النسبي في الإيرادات النفطية (بانخافض طفيف بنسبة 6% مقارنة بالعام 2018)، واستقرار الطلب على العملة الأجنبية بفعل الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي».

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وتوقعت «المالية» ثلاثة بدائل في حال استمرار إقفال الحقول والموانئ النفطية، وهي زيادة الرسم على النقد الأجنبي لمواجهة الطلب على الصرف الأجنبي وتقليل اللجوء إلى السوق الموازية، والسحب من الاحتياطات الأجنبية، ترك المجال للوحدات الاقتصادية للتعامل في السوق الموازية مما سيسبب انخفاضا حادا في سعر صرف الدينار الليبي وإحداث ضغوط تضخمية في الأجل الأقصى.

وبلغت خسائر «الإقفالات غير القانونية» للمنشآت النفطية 2.708 مليار دولار، بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 119 ألفًا و867 برميلًا يوميًا بحلول الأربعاء الماضي، وفيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

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