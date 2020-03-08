تواصل أعمال رصف الطرق بمنطقة الكويفية في بنغازي

تواصل بلدية بنغازي، أعمال طرح طبقة الإسفلت للقطعية الثانية بشارع (السوق) الواقع خلف مؤسسة الاصلاح والتأهيل (سجن الكويفية) تنفيذ شركة برقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أنه تم البدء في تمهيد ورصف عدد من شوارع منطقة الكويفية بما في ذلك شارع السلاوي خلف محطة شمال بنغازي لتوليد الكهرباء وشارع المقبرة، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس الوزراء للحكومة الليبية عبدالله الثني.