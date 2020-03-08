لجنة دراسة المختنقات تجتمع مع مسؤولي القطاعات بالجفرة

استعرض المجلس التسييري لبلدية الجفرة خلال اجتماع أمس بمقر بيوت الشباب في ودان، مع لجنة دراسة المختنقات المكلفة من رئيس الحكومة عبد الله الثني، كافة المختنقات والاحتياجات اللازمة والضرورية ذات الطابع الاستعجالي في البلدية.

وقدم مسؤولو القطاعات ملفات متكاملة أوضحوا من خلالها الصعوبات والعقبات التي تحول دون تنفيذ القطاعات مهامها لخدمة المواطن، في مجالات الصحة والمرافق والمياه والصرف الصحي والنظافة والشباب والرياضة والكهرباء والتعليم.

وتأتي زيارة اللجنة بناء على تعليمات رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني بشأن دراسة مختنقات بلديات مناطق الجنوب والجفرة.

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