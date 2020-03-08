«المخاطر المصرفية» محاضرة لموظفي «المركزي» بنغازي

نظم المصرف المركزي بنغازي محاضرة علمية لموظيفه حول المخاطر المصرفية، ألقاها مدير إدارة مخاطر السوق بالبنك العربي الدولي وخبير المخاطر المصرفية د.محمد مصطفى اليوم الأحد، بحضور المحافظ علي الحبري، ومدراء الإدارات.

ووفق الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأكد د. محمد مصطفى أهمية ادارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية، التي أخذت تتنامى بتسارع كبير خاصة في ظل انفتاح الأسواق، وتحرير الخدمات ودخول عصر العولمة والخدمات الإلكترونية في المصارف والمؤسسات المالية.

وأشار إلى تزايد أهميتها في الظروف الصعبة، إذ تبقى الأسواق المالية في أوضاع هابطة وغير مستقرة. ونوه إلى أن نظرة عامة على المخاطر المصرفية سوف توفر لنا الأساس للبحث مجددا في التنظيم المصرفي، مضيفاً إن النظام الجديد يقوم على ثلاثة أعمدة تمكنه من أن يواجه في آن معا مسألة احتساب المخاطر المصرفية اضافة لمراقبة الأسواق والتثبت من انضباطها.

يشار إلى أنه، وبرعاية المصرف المركزي بنغازي، ينظم مصطفى ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل حول أثر المخاطر وعزوف المصارف التجارية عن تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، والتي تشرف عليها كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي.

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