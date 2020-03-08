الهيئة الفزانية تدعو لدعم جهود مكافحة عصابات تهريب البشر

أعربت الهيئة الفزانية، عن ادانتها واستنكارها لكل ما من شأنه زيادة معاناة مشكلة الهجرة في ليبيا.

ودعت الهيئة، حكومة الوفاق إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تزيد من فعالية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ضد عصابات تهريب البشر، ومعالجة أسباب ضعف الجهاز، والعمل على إعداد مراكز إيواء مؤقت للمهاجرين تكون بمستوى المعايير الدولية وتراعى فيها حقوق الإنسان وبشكل يظهر كرم وأخلاق الشعب الليبي في معاملته للوافدين وفقا لتعاليم الدين والعرف.

كما دعت الهيئة، المجتمع الدولي وبخاصة دول المقصد وهي دول الاتحاد الأوربي بشكل خاص، وكافة أعضاء الأسرة الدولية إلى دعم الجهود الليبية في مكافحة عصابات تهريب البشر، وفي إنقاذ المهاجرين الغير شرعيين وتطوير الأساليب في ذلك ومعالجة المشكلة من جذورها.