بالفيديو| المحكمة الابتدائية ونيابة المرج يستنكران اختطاف القاضي “محمد بن عامر” في منطقة القره بوللي

المرج-العنوان

أكدت المحكمة الابتدائية ونيابة المرج استنكراهما لعملية اختطاف “محمد بن عامر” القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تنال من هيبة القضاء.

وفي بيان مشترك أكدت المحكمة الابتدائية ونيابة المرج “أن عملية الاختطاف والمساس بحرية رجال القضاء وسلامتهم تنال من هيبة القضاء وتعوق مسار العدالة التي يتطلع إليها المواطن”.

وحمل البيان كافة المسؤولين عن عملية الاختطاف سلامة القاضي “محمد بن عامر”، وطالب بسرعة إطلاق سراحه بشكل فوري وعاجل.

وكانت قد أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في الـ 26 من فبراير الماضي عن اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية “محمد بن عامر” في ظروف غامضةمن مدينة القره بوللي.