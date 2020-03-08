عدل الوفاق تبحث آلية تنفيذ المنشور رقم 2 لسنة 2019 بشأن الأطفال

عُقِدَ بديوان وزارة العدل، اليوم الأحد، اجتماعا تقابلياً ضم معالي الوزير المفوض محمد لملوم، ووكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن أبو سنينة، لبحث إيجاد آلية عملية لتنفيذ المنشور رقم 2 لسنة 2019 الصادر عن وزير العدل بشأن أوامر زيارات الأطفال المحضونين بالمقرات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية عِوضاً عن مراكز الشرطة ومقرات جهاز الشرطة القضائية، لما تتركه هذه الأمكنة من أثر سلبي بنفسية الأطفال.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ المنشور المذكور وعرض للتجارب المقارنة والظروف المحيطة به وإيجاد الحلول الملائمة للعراقيل المواجهة تطبيقه، وقد خَلُصَ إلى تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع لائحة منظمة لتنفيذ هذا المنشور.