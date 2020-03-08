استنكارا لاختطاف قاضي في منطقة القره بوللي..القضاة وأعضاء الهيئات بإجدابيا ينظمون وقفة احتجاجية

إجدابيا-العنوان

نضم رئيس وقضاة محكمة إجدابيا الابتدائية وأعضاء الهيئات القضائية بالمدينة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية استنكارا لعملية اختطاف “محمد بن عامر” القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية.

وأكد المحتجين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مبنى محكمة إجدابيا الابتدائية على أن القضاء في ليبيا وحدة موحدة، مطالبين بإطلاق سراح القاضي “محمد بن عامر”.

وكانت قد أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في الـ 26 من فبراير الماضي عن اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية “محمد بن عامر” في ظروف غامضةمن مدينة القره بوللي.