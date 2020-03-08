المسماري : مجلس النواب ملزم بالانخراط في أي مسار سياسي لأنه واجب

قالت النائبة سلطنة المسماري إن مجلس النواب ملزم بالانخراط في أي مسار أو تسويات سياسية بحكم الواجب، مؤكدة أن المجلس لم يمتنع يوما عن الانخراط في أي عملية سياسية.

وأشارت المسماري في حوار مع صحيفة الدستور المصرية أمس، إلى أن استقالة سلامة لم تكن مفاجئة، بفعل الضغوط والمشكلات الكبيرة التي كانت تواجهه حسب قولها، والتي من أهمها المشكلة المتزامنة منذ عام ألفين وأربعة عشر، حين فرض المجتمع الدولي على البرلمان الشرعي الدخول في حوار مع التيار الإسلامي الذي كان موجودا في المؤتمر الوطني، والتيار الذي خسر مقاعد البرلمان في انتخابات ألفين وأربعة عشر وانحاز للتيار الإسلامي بدلا من أن يدعم الشرعية، الأمر الذي أدى للذهاب إلى مسار الصخيرات الذي أنتج المجلس الرئاسي، والذي ساهم أيضا من خلاله المجتمع الدولي في تعميق الأزمة الليبية.

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